Palmeiras terá volta de Dudu contra o Inter pela Copa do Brasil

O dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 48 gols em 27 partidas está preocupado com a defesa, que já sofreu 30. Nos últimos dez jogos, o Palmeiras não tomou gol apenas na vitória sobre o Figueirense. “Estamos em formação, às vezes tem uma oscilação”, disse o técnico Marcelo Oliveira. “Precisamos corrigir isso.”

As duas últimas vitórias mostraram que a dupla Gabriel Jesus e Lucas Barrios tem potencial para manter o ataque no topo, compensando eventuais falhas da defesa.

Na próxima partida, contra o Inter, pela Copa do Brasil, o setor terá um reforço importante. Dudu poderá atuar porque sua suspensão se restringe ao Campeonato Brasileiro. Com 10 gols e 13 assistências, Dudu é um dos principais articuladores de jogadas ofensivas. “Será um jogo muito difícil, mas temos de fazer o que está dando certo: atacar e buscar os gols também fora de casa”, disse Gabriel Jesus.

Mesmo sem ter marcado na vitória sobre o Grêmio, Jesus foi elogiado pelo treinador pela dedicação tática. “Ele está amadurecendo. Perde uma bola ou outra por ansiedade de atacar, mas tem um potencial imenso, com muita raça e técnica ao mesmo tempo. Luta por todas as bolas, faz gols, serve o colega e marca a lateral também”, disse o treinador.

O diretor de futebol Alexandre Mattos afirmou que as renovações de contratos serão feitas de maneira natural e que a base será mantida para o ano que vem. O Palmeiras tem nove atletas cujos contratos terminam em dezembro. Na lista, estão Zé Roberto e Rafael Marques. “As conversas estão acontecendo de maneira natural. Mas o foco tem de ser total no dia a dia, nos jogos, nas vitórias”, disse. “São jogadores importantes e vamos trabalhar pela manutenção. Se não for 100%, muito próximo disso.”