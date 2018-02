Palmeiras terá Edmundo em campo na quinta no Palestra O ano de Edmundo, que pode ser o último de sua carreira, começa na quinta-feira, no jogo do Palmeiras contra o Santo André, no Estádio Palestra Itália. O atacante treinou nesta terça-feira como titular, disse que se sentiu bem e agora está só à espera da confirmação do técnico Caio Júnior para saber se joga. ?Vou me doar 100% enquanto estiver bem. Se eu cansar, peço para sair?, diz o Animal. Edmundo entraria como titular na vaga de William ou Marcelo Costa. Há ainda uma remota chance de Valdivia ficar de fora. O chileno, reclamando de dores na perna esquerda, nem treinou nesta terça. Segundo o médico Rubens Sampaio, Valdivia será reavaliado nesta quarta e, ?a princípio, não preocupa para o jogo.? Já Edmundo está liberado pelos médicos. A previsão inicial da comissão técnica era que ele estreasse só na quinta rodada, e não agora, a terceira. ?Voltei das férias com um déficit de 27% de massa na minha perna esquerda. Mas treinei até em dia de folga e agora já estou bem?, disse o Animal. Aos 35 anos, tudo o que Edmundo quer é um título. ?Nos últimos clubes que passei, joguei mais pelo dinheiro. Na volta ao Palmeiras, isso foi o que menos importou. Quero agora um título para retribuir o carinho da torcida.? Edmundo ficou feliz com a reeleição de Affonso Della Monica e a volta ao departamento de Futebol de Gilberto Cipullo. O Animal conhecia ambos desde sua primeira passagem pelo clube, entre 1993 e 94. ?Eu era muito jovem, fiz um monte de besteira e essas pessoas sempre estiveram do meu lado. E agora a gente está tendo a possibilidade de se reencontrar. Fico feliz.? Ainda no treino desta terça, Edmundo desafiou o goleiro Marcos para cinco cobranças de pênaltis. O Animal fez dois gols. Marcão pegou três chutes. Gustavo vai assinar O zagueiro Gustavo, ex-Paraná, disse que resolveu sua situação e que assinará contrato nesta quarta-feira de dois anos com o time alviverde.