Palmeiras terá "embaixada" em Madrid O Palmeiras não se acerta em campo. Mas nos bastidores procura preparar-se adequadamente para a disputa da segunda edição do Mundial de Clubes da Fifa. A diretoria do clube paulista anuncia, no início da próxima semana, a criação de uma "casa do Palmeiras" em Madri, sede de seus três primeiros jogos na competição. A "embaixada verde" deve entrar em funcionamento semanas antes do torneio e servirá para divulgar o clube e para dar assistência a torcedores brasileiros que forem à Espanha. A intenção dos cartolas é a de criar clima favorável ao time, cabeça-de-chave do Grupo 3, completado por Galatasaray (Turquia), El Helal (Arábia Saudita) e Olimpia (Honduras). Para tanto, armam duas estratégias. A primeira é ter a casa como ponto de referência, e atrair pelo menos 3 mil torcedores. Mustafá Contursi já entrou em contato com organizadores do evento e lhes pediu ingressos, que serão repassados a um grupo de operadoras de turismo. Todos que viajarem de "forma oficial" - ou seja, por meio de agentes credenciados - terão a promessa de receber apoio em qualquer dificuldade. A segunda iniciativa do Palmeiras é a de convidar Luis Pereira e Leivinha como seus "embaixadores". Os dois antigos ídolos do clube nos anos 70 jogaram muito tempo no Atlético de Madri. O time espanhol até hoje os reverencia como personalidades marcantes que vestiram sua camisa. Por isso, atuarão como ligação palmeirenses e torcedores locais, que acompanharão o Mundial à distância, enquanto os rivais do Real Madrid jogam como campeões europeus. Mustafá viajará para a Espanha ainda este mês para procurar imóvel para alugar, e também para definir locais de concentração e campos para a equipe treinar. Em princípio, está acertado que o Palmeiras deva usar o centro de treinamento do Atlético de Madri, que estará em pré-temporada fora da cidade, entre o final de julho e início de agosto, período previsto para o Mundial. O dirigente anda animado com a projeção que seu clube pode conseguir com a participação no torneio. Além disso, recebeu incentivo da Fifa pela intenção de ter uma "representação" em Madri. Mustafá também aproveita a estada na Espanha para assistir ao jogo entre Real Madrid x Galatasaray, dia 18, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões.