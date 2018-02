Palmeiras terá Guerra na vaga de Willian para enfrentar o Linense

O Palmeiras terá uma novidade para enfrentar o Linense, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado vai colocar o meia venezuelano Guerra na vaga de Willian e no restante manterá a formação que no último sábado bateu o Mirassol por 2 a 0, fora de casa, e deu ao cluba a sexta vitória consecutiva.

Dias atrás o treinador havia sinalizado o plano de dar mais oportunidades ao venezuelano, que tem se destacado nos treinos. Embora Roger tenha mencionado a opção de colocar o jogador como falso centroavante, Guerra deve ocupar a posição de Willian, aberto pelo lado direito do ataque e com a função de se movimentar para criar jogadas, municiar o ataque e auxiliar na marcação. Guerra ainda não foi titular nesta temporada. O venezuelano entrou somente duas vezes no time, ambas no segundo tempo.

O time fez o último treino antes da partida na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Roger separou os titulares para um trabalho tático de bolas paradas defensivas. Nesse momento, Willian ficou fora dos escolhidos, enquanto Guerra integrou a atividade. Michel Bastos novamente será utilizado como lateral-esquerdo, na vaga de Victor Luís. Na parte final, os jogadores fizeram um trabalho recreativo.

A possível formação titular do Palmeiras deve ter: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Tchê Tchê, Lucas Lima, Guerra e Dudu; Borja. A partida com o Linense vai começar às 21h. Segundo a última parcial de ingressos, 19 mil entradas haviam sido vendidas.