Palmeiras terá Jailson como titular no gol em estreia no Paulista

O técnico Roger Machado promoveu mais uma mudança no time titular do Palmeiras antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Santo André. Nesta quarta-feira, no treino na Academia de Futebol, a equipe fez uma troca no gol. Depois de Weverton começar o ano na posição nas primeiras atividades e no jogo treino, Jailson ganhou chance no último trabalho antes da primeira partida do ano.

A equipe realizou um coletivo em que o treinador definiu os titulares com: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja. Essa formação atuou junta nos primeiros minutos. Roger participou bastante, com orientações e cobranças de posicionamento e na saída de bola adversária. Os reservas tiveram: Weverton; Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Artur, Keno e Deyverson.

Na primeira parte do treino Fernando Prass trabalhou em campo separado, junto com outros jogadores que não foram inscritos no Estadual, como Emerson Santos e Hyoran. Depois, o goleiro assim como outros colegas de posição, também participaram da atividade como titulares no gol da equipe principal.

A mudança na definição do goleiro titular se deu no treino de terça-feira, no Allianz Parque. A atividade foi fechada aos jornalistas. Antes disso, nas atividades anteriores, Roger havia indicado Weverton como titular. Na última sexta-feira, no jogo-treino com o Atibaia, inclusive, Jailson atuou apenas na terceira parte, em um time formado por jogadores pouco utilizados pelo treinador.