Palmeiras terá Lopes ainda no Rio-SP O Palmeiras terá um reforço importante já para as semifinais do Torneio Rio-São Paulo. O meia Lopes, que sofreu cirurgia no joelho direito, voltará a treinar com bola na próxima semana. No início do ano, quando esperava fazer boa dupla com Alex, ele sofreu contusão que o tirou de quase toda primeira fase da competição. "Gostaria de jogar já contra o Corinthians", declarou o jogador, animado com a boa recuperação. O clássico será no dia 7, mas dificilmente ele terá condições de entrar em campo. O técnico Vanderlei Luxemburgo pode até escalar o meia na última rodada da primeira fase, contra a Ponte Preta, para que vá adquirindo ritmo de jogo. Lopes chegou ao Palmeiras em 2000 como uma das grandes promessas dos últimos tempos. Teve excelentes atuações, mas também problemas que prejudicaram bastante seu rendimento. No ano de estréia, foi suspenso por quatro meses por ter sido flagrado no exame antidoping. Em 2001, seu rendimento caiu e a torcida chegou a ameaçá-lo de agressão. E agora, quando esperava uma temporada mais tranqüila, sofreu a mais séria contusão da carreira. Fácil vitória - O Palmeiras venceu nesta quarta-feira o Caieiras por 2 a 0, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Os gols foram marcados por Christian e Muñoz. A partida durou apenas 40 minutos. Preocupado com os perigosos raios, Luxemburgo acabou com o jogo ainda no primeiro tempo.