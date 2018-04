Palmeiras terá Maikon Leite no ataque na partida contra o Oeste

SÃO PAULO - Após a frustração de iniciar a temporada com um empate sem gols com o Bragantino, no Pacaembu, o Palmeiras enfrenta o Oeste, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, esperando que a mudança da presidência possa representar também novos ares ao time, que não vence uma partida oficial desde outubro de 2012.

O técnico Gilson Kleina conversou com os jogadores para que o elenco consiga crescer ao longo do campeonato. Uma alteração certa nesta quarta é a entrada do atacante Maikon Leite no lugar de Luan, que já pediu para deixar o clube por causa das constantes críticas da torcida com o seu futebol. O meia chileno Valdivia está relacionado. Durante o treinamento desta terça, Valdivia foi testado entre os titulares no lugar de Patrick Vieira, formando meio de campo com Márcio Araújo, Souza e Wesley. O chileno, contudo, tem poucas chances de começar jogando.

Na semana passada, ele deixou o gramado carregado durante o treino após sofrer forte entrada do zagueiro Henrique no tornozelo. Apesar das dores demonstradas pelo meia, os exames não constataram lesão e ele já pôde retornar às atividades de rotina no clube.

Apesar de nenhum jogador admitir publicamente, nos bastidores muitos afirmam que a gestão de Arnaldo Tirone atrapalhou bastante a equipe dentro de campo. Dentre outras coisas, o ex-presidente deixou o cargo devendo até três meses de direitos de imagem para alguns atletas.

Talvez ainda não tenha tempo para a mudança de comando surtir efeito dentro de campo, mas é clara a confiança do elenco em que Paulo Nobre consiga recolocar o Palmeiras nos trilhos - os jogadores gostaram da reunião que tiveram com o novo presidente.