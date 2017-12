Palmeiras terá Marcinho contra o Sport A fase está realmente boa para o Palmeiras. Depois da vitória por 5 a 1 sobre o União São João pela Série B do Brasileiro, que praticamente classificou o time para a próxima fase, a torcida recebe a notícia tranqüilizadora de que pode ter esperanças no retorno de Marcinho. O volante, que no sábado cumpriu sua quarta e última partida de suspensão por ofensas ao árbitro, sofreu uma contusão no joelho quinta-feira mas, segundo o médico Vinícius Martins, a recuperação não deve ser demorada. Marcinho só sentiu dores na noite de quinta-feira, horas após o fim do treino. Na sexta, após os primeiros exames, havia o temor de que seu retorno ao time fosse adiado por várias semanas. "Fizemos um exame de ressonância magnética no joelho do Marcinho e pudemos constatar que não houve nenhuma lesão nos ligamentos como temíamos", disse o médico. A presença do jogador será muito bem-vinda na partida de sábado, quando o time enfrenta um adversário perigoso no Parque Antártica: o Sport. Outro motivo para alívio da torcida é a afirmação de Martins de que a contusão que Magrão sofreu na perna direita durante o jogo contra o União São João não é grave. Segundo o médico, foram apenas dores musculares. Mesmo assim, o volante fica fora do próximo jogo do Palmeiras porque recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Outra ausência certa no time é o zagueiro Gláuber, que não teve uma estréia das mais felizes no Palestra Itália. Foi expulso depois de tomar o segundo cartão amarelo. Com isso, a volta de Leonardo para atuar ao lado de Daniel é certa. O técnico Jair Picerni terá um dilema para resolver durante a semana: quem serão os atacantes titulares. Vágner, Edmilson e Muñoz marcaram contra o União e a briga está acirrada.