Palmeiras terá Marcos contra Paulista A última recordação que o goleiro Marcos tem do Palestra Itália não é nada boa: foi vaiado pelos torcedores, depois do empate por 4 a 4 com o Santo André, que eliminou o time da Copa do Brasil do ano passado. Mas o pentacampeão mundial espera melhor sorte no seu retorno aos gramados, nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Paulista, pela terceira rodada do Estadual. "Aquele foi um momento de raiva da torcida, fui xingado, mas agora quero dar a volta por cima", afirma Marcos, que nem de longe pensa em seleção brasileira. "Não é o momento de pensar nisso, porque preciso, primeiro, garantir a posição no Palmeiras." Depois de 281 dias, duas cirurgias na mão esquerda e muito trabalho de recuperação, Marcos volta a ser titular, dentro do revezamento implantado pela comissão técnica. "Fisicamente, estou bem, não sinto mais dores na mão, que era minha maior preocupação", contou. "Preciso apenas de ritmo de jogo." O revezamento do treinador Estevam Soares poupará outros jogadores contra o time de Jundiaí. Assim, André Cunha estréia na lateral-direita, em lugar de Bruno, e o atacante Adriano Chuva retorna ao Palmeiras depois de quase um ano, na vaga de Marcel. "Apesar de ninguém estar 100% fisicamente, precisamos ter atenção, pois no segundo tempo contra o Santo André atuamos como um bando e não como equipe", apontou Estevam. "Precisamos fazer mais, se quisermos conquistar o título." Respeito - Marcos substitui Sérgio, que atuou contra Internacional e Santo André, e também deve jogar domingo, diante do São Caetano. Mas a disputa pela camisa 1 é um problema para o qual todos preferem adiar a solução. "O Sérgio terminou bem o ano, tenho muito respeito por ele", disse Marcos. "Ninguém vai brigar com ninguém. Vamos trabalhar e quem escala é o treinador." Por outro lado, Sérgio demonstra o mesmo respeito com o amigo, mas teria dito que prefere buscar "novos ares", se não for confirmado como titular na temporada. "Os dois são profissionais e sabem que ninguém tem lugar garantido", observou Estevam. O volante Magrão e o meia Cristian ficam no banco de reservas e devem entrar no segundo tempo. A partida é o penúltimo teste antes do duelo contra o Tacuary, do Paraguai, pela Taça Libertadores, dia 2 de fevereiro.