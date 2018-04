Palmeiras terá problemas para decisão contra Atlético-MG

O técnico Caio Júnior terá problemas para montar o time do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, no Palestra Itália, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time precisa da vitória para garantir a vaga para a Copa Libertadores 2008. Veja também: Classificação Crônica do jogo: Internacional 2 x 1 Palmeiras Principal marcador da equipe, o volante Pierre foi expulso diante do Internacional e terá de cumprir suspensão. Com isso, Caio Júnior pode colocar Valmir na lateral e deslocar Wendel para o meio-campo. Outra possibilidade é a entrada de Deyvid, deixando a marcação para Martinez e Makelele. A definição do time acontecerá nos treinos desta semana no CCT da Barra Funda. O chileno Valdívia, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por cinco jogos, será julgado nesta semana. Se tiver a pena reduzida, ele pode retornar e, assim, ocupar sua vaga no setor ofensivo, atuando ao lado de Edmundo. Outra mudança também acontece na zaga. Gustavo, que cumpriu suspensão diante do Inter, retorna para formar dupla com Dininho. David, que falhou no primeiro gol de Fernandão no Beira Rio, volta para o banco de reservas. O Palmeiras tem 58 pontos, um a mais do que o Cruzeiro, que perdeu para o Sport Recife por 1 a 0. O time mineiro pega na última rodada o América de Natal. O Grêmio, que também tem 57 pontos, recebe o Corinthians.