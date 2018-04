Palmeiras terá time desfigurado contra o Monte Azul

O Palmeiras enfrentará o Monte Azul na quarta-feira, em Ribeirão Preto, com um time desfigurado. E quase todas as mudanças serão provocadas por contusão. Uma reavaliação realizada nesta terça confirmou as lesões na coxa do meia Diego Souza e do zagueiro Léo. Também o goleiro Marcos, com dores no tornozelo direito, não foi relacionado.

Outra ausência será a do lateral-esquerdo Pablo Armero, barrado por Muricy Ramalho após falhar nos últimos gols do Ituano, no empate por 3 a 3 no domingo. Expulso nesse confronto, o zagueiro Gualberto também está fora.

Com todos os desfalques, o principal problema de Muricy será na defesa. A ideia inicial é improvisar o volante Edinho ao lado de Danilo, mas o novo reforço ainda não foi inscrito na CBF. Assim, a vaga pode ficar com o jovem Wellington, de 18 anos, titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Outro jogador que disputou a competição e viajou com o elenco é o lateral-esquerdo Gabriel Silva. A vaga de Armero, no entanto, deve ficar com Eduardo, contratado do Guarani. E no sistema ofensivo, o substituto de Diego Souza ainda é um mistério. Brigam pela posição o atacante Daniel Lovinho, o meia-atacante William e o meia Joãozinho.