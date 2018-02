Palmeiras terá William e Edmundo para pegar o Marília O técnico Caio Júnior colocará o Palmeiras no ataque para pegar o Marília, neste sábado, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. Sem Valdívia (na seleção chilena), principal armador de jogadas da equipe, Edmundo e William terão a missão de "furar" a defesa do rival. Na derrota para o Ipatinga, na última quarta, por 2 a 0, Edmundo ficou de fora para descansar, o que deixou o time sem poder de criação. Apesar de seu retorno, Caio Júnior decidiu tirar Francis para que William pudesse atuar no ataque ao lado de Osmar. Cristiano, machucado, ficou fora. "O William foi bem contra o Ipatinga. Ele deve começar entre os titulares", explicou Caio Júnior, que acredita que a vitória sobre o Marília será fundamental para a classificação do time, que é o quarto colocado no Paulista, com 25 pontos. Para o goleiro Diego Cavalieri, o Palmeiras tem de se concentrar e esquecer o último tropeço. "Agora que estamos entre os quatro, não podemos sair. Nosso objetivo é apenas o Marília. Vamos pressionar para conquistar a vitória. Não podemos vacilar." O Palmeiras entrará no gramado do Palestra Itália, às 18h10, com Diego Cavalieri; Wendel, Edmílson, David e Leandro; Pierre, Martinez, Michael e Edmundo; Willian e Osmar.