Palmeiras termina 1º tempo perdendo O Boca Juniors vai vencendo o Palmeiras por 2 a 1, encerrado o primeiro tempo da segunda partida entre as duas equipes pelas semifinais da Libertadores da América. O primeiro jogo, em Buenos Aires, terminou empatado por 2 a 2. Um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis. Gaitan marcou o primeiro gol do time argentino, logo aos dois minutos, e Riquelme ampliou aos 17. Fábio Júnior diminuiu para o Palmeiras aos 36. Pouco depois, o jogo foi paralisado por causa da agressão de um torcedor a um dos árbitros auxiliares. A situação do Palmeiras se complicou ainda mais quando a partida foi retomada, com Alexandre sendo expulso por causa de uma falta violenta em Traverso. Após vários minutos de acréscimo, a partida está no intervalo.