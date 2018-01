Palmeiras termina ano com título Depois de tantos fracassos na temporada, como o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras finalmente teve o que comemorar em 2002. Na tarde deste sábado, no Palestra Itália, a equipe derrotou o Guarani por 4 a 1 e conquistou o título do Campeonato Paulista de Juniores. Como tinha vencido o primeiro jogo da decisão por 3 a 2, o Guarani jogava pelo empate para ficar com o título. Mas, jogando em casa, o Palmeiras dominou a partida e chegou à goleada. O destaque foi o atacante Wágner, autor de dois gols. Aos 19 minutos, Wágner aproveitou cruzamento da esquerda e abriu o placar. Aos 37, em jogada individual, ele marcou o segundo gol palmeirense. O Guarani descontou no final da primeira etapa, com Simão. No segundo tempo, o Palmeiras ampliou com Silvinho, em cobrança de pênalti. Edmílson, no último minuto da partida, marcou mais um gol, garantindo o título palmeirense.