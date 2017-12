Palmeiras terminará o ano ?no azul? O Palmeiras terminará o ano ?no azul?, ou seja, com superávit. Mesmo tendo vendido apenas dois jogadores ? o volante Magrão e o atacante Edmílson, ambos para o futebol japonês e por US$ 3 milhões (mais de R$ 6,5 milhões) ?, o clube não terá prejuízos, já que ?a parte social deu um lucro recorde?, segundo o presidente Affonso Della Monica. Isso significa que a diretoria não ficará ?com a corda no pescoço? na hora de investir em reforços para o time, já que, para 2006, ainda contará com cotas da TV Globo (R$ 7 milhões) e dos patrocínios da Pirelli (R$ 6,5 milhões) e Adidas (R$ 2 milhões mais premiações). ?Não vou dizer que sobra dinheiro, mas a parte social nos dá equilíbrio para poder investir?, diz o vice-presidente José Cyrillo Jr. A diretoria não divulga o quanto deverá ter de superávit no ano. Mas sabe-se que, no total, foram quase R$ 8 milhões arrecadados com os 13 mil sócios em 2005, R$ 1 milhão a mais do que em 2004. Tudo por conta do aumento do número de associados (10%) e da diminuição da inadimplência. A situação do Palmeiras é oposta à vivida pelo Corinthians, que até a chegada da MSI reclamava que ?o futebol sustentava a parte social?. Mas apesar de ter dinheiro em caixa, a diretoria não pretende fazer loucuras. A meta é trazer jogadores que estejam se desvinculando de seus atuais clubes, o que só representaria custo de pagamento do salário. Exemplos de Paulo Baier, do Goiás, que já tem pré-contrato com o Palmeiras.