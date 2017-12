Palmeiras testa estrela de Leão no Sul O técnico Emerson Leão vai testar esta semana a sua estrela no comando do Palmeiras. Depois do eletrizante empate na quinta-feira diante do São Paulo, por 3 a 3, após estar perdendo por 3 a 0, o time do Palestra Itália terá pela frente em seqüência três equipes que estão entre os líderes do Campeonato Brasileiro. "Me considero um homem de sorte. Estou no país do futebol. Fui atleta de grandes equipes, disputei quatro Copas do Mundo, sou treinador há 18 anos e conquistei títulos importantes. Obtive mais coisas do que poderia imaginar." Contra o São Paulo, seu primeiro clássico na direção da equipe pela qual passa pela quarta vez ? foram duas vezes como jogador e uma como treinador ?, Leão mostrou sua força. Com 3 a 0 contra, o Palmeiras diminuiu o placar aos 48 minutos do primeiro tempo, em um gol esquisito de Marcinho, mas que bateu por último no joelho do são-paulino Josué, antes de tocar na trave. O gol do empate marcado por Warley foi chorado, com a bola encobrindo Rogério Ceni, beliscando a trave mais uma vez antes de entrar no gol. Para muitos no Palestra Itália os dois lances não teriam sucesso há duas semanas, antes do início do trabalho de Leão. "Prefiro pensar que os resultados no futebol surgem com aprimoramento técnico, consciência tática e muita transpiração." Leão sabe que com três bons resultados esta semana a equipe vai, além de subir substancialmente na classificação, obter moral e equilíbrio para se manter entre os primeiros colocados. "O nosso objetivo é chegar entre os líderes. Para isso, precisamos arrumar os erros a cada partida." Em seu primeiro duelo, neste domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul, contra o Juventude, o técnico não poderá contar com o zagueiro Daniel (suspenso com três cartões amarelos) e com o meia Pedrinho (infecção na unha do dedão do pé direito). A zaga deverá ser formada com dois zagueiros (Gamarra e Leonardo Silva). Juninho fica com a vaga no meio-de-campo. Correia entra na lateral-direita no lugar de Baiano, suspenso.