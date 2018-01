Palmeiras testa formação titular com Lucas Lima e Felipe Melo

O técnico Roger Machado, do Palmeiras, começou a esboçar nesta sexta-feira a formação titular que vai utilizar no começo de ano para as primeiras partidas na temporada. Ainda sem poder contar com todos os jogadores, o treinador comandou um trabalho tático com as presenças entre os titulares de três dos cinco reforços para 2018: Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Lucas Lima.

Na véspera do jogo-treino com o Atibaia, marcado para sexta-feira, Roger escalou o time titular com revezamento entre os goleiros e a formação de linha com: Marcos Rocha, Antonio Carlos, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Keno (Willian), Dudu e Borja. Possíveis titulares como o zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés ficaram na área interna e não participaram.

O trabalho consistia na presença em campo de duas equipes, além de dois curingas, caracterizados por coletes de uma outra cor. Também se posicionaram no gramado quatro jogadores próximos a cada uma das linhas de escanteio e que tinham como papel auxiliar em tabelas. A formação reserva teve na linha: Mayke, Emerson Santos, Juninho e Victor Luís; Thiago Santos, Bruno Henrique, Hyoran, Guerra e Michel Bastos; Deyverson.

O treino teve duração mais curta, de cerca de uma hora. Um temporal atrasou o início e fez a atividade ser mais curta. A equipe titular escalada nest quinta deve ser a mesma escolhida para começar a partida contra o Atibaia, na Academia de Futebol. A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, diante do Santo André, no Allianz Parque.