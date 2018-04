Palmeiras testa popularidade no retorno à arena depois de eliminação

O retorno do Palmeiras ao Allianz Parque depois da eliminação na Copa Libertadores será neste domingo em um teste de popularidade para tentar reconquistar parte da torcida. Contra a Chapecoense, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, o time retorna à arena possivelmente para jogar diante do pior público em casa pela competição.

O efeito de decepção pela queda precoce nas oitavas de final da competição sul-americana mexeu com a procura por ingressos. O time com a segunda maior média de público do futebol brasileiro no ano, com 32 mil, vendeu somente 17 mil entradas até a divulgação última parcial, na noite de sexta-feira.

O número está bem abaixo do pior público no time neste Brasileiro, com 29 mil presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO. “Vai ser o primeiro jogo em casa depois da eliminação. Entendemos o torcedor. Não conseguimos o objetivo na Libertadores, mas pedimos para apoiarem”, disse o volante Thiago Santos.

Neste ano em todas as partidas oficiais o Palmeiras levou mais de 20 mil pessoas ao estádio. O pior público da temporada foi de 21 mil presentes para ver o time misto derrotar o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, por 2 a 0.

Cuca afirmou que compreende a frustração, mas entende que o Palmeiras se tornou vítima das grandes expectativas que criou. "Não vejo que as coisas estejam horríveis e horrorosas, estamos em quarto lugar no Brasileiro. Se acabássemos em quarto no ano passado, ninguém reclamaria. Mas pelo que foi planejado, estão todos chateados", comentou.

Para coincidir com a tristeza ainda viva dez dias depois da eliminação, o Palmeiras deve ter em campo contra a Chapecoense a dupla de meias que gostaria de ter à disposição para o jogo decisivo da Libertadores. Moisés e Guerra treinaram juntos durante a semana e possivelmente serão titulares. Os dois só iniciaram um jogo juntos no ano, ainda pelo Estadual.

Se o ambiente no estádio deve estar modificado em comparação ao habitual, a preparação já foi bem diferente. Pela primeira vez em três meses o Palmeiras não teve compromissos no meio de semana e, de certa forma, considerou positivo ter conseguido um descanso após a maratona de jogos.

A equipe disputou 50 jogos em 2017 e terá um adversário com ainda mais partidas. A Chapecoense acumula 57 compromissos neste ano e vem de viagem longa. O time catarinense volto do Japão na quinta-feira. "A gente sente um pouco ainda o fuso horário. Mas é mais fácil se readaptar ao fuso horário do Brasil", disse o zagueiro Fabrício Bruno.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CHAPECOENSE

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Róger Guedes, Keno (Willian) e Deyverson. Técnico: Cuca.

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Luiz Antônio, Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro e Seijas; Túlio de Melo e Arthur Caike. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Juiz: Dyorgines Andrade (ES)

Local: Allianz Parque

Horário: 19h

Transmissão: Pay-per-view