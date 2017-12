Palmeiras: time de 2005 já em construção O Palmeiras já está montando seu time para 2005. E não será muito diferente do atual. O técnico Estevam Soares deve ficar. E a base da equipe também será mantida, pois a maioria dos jogadores tem contratos longos em vigência. Novos reforços virão, é claro, mas não do jeito que a torcida gostaria. O presidente Mustafá Contursi, que deverá se reeleger no final do ano, não é adepto de grandes investimentos. Prefere a política ?pés-no-chão?. Por isso, autorizou seu diretor de futebol, Mário Giannini, a discutir a renovação do vínculo dos atletas cujos contratos estão prestes a expirar, como o zagueiro Nen e o lateral-direito Baiano. O xerifão Daniel, que tinha vínculo com o clube até dezembro, já teve seu contrato renovado até o fim de 2005. "Começamos a tratar disso há algumas semanas. É importante que, desde já, a gente pense no time para o ano seguinte", diz Giannini. Segundo o diretor, nenhuma renovação está sendo tratada sem o consentimento do técnico Estevam Soares. "É claro que o Estevam tem participado de todas as conversas! Ele é o nosso treinador, ora!", exclama Giannini. Traduzindo: Estevam, apesar das críticas da torcida, deverá ter seu contrato, que expira em dezembro, renovado com o clube (vale lembrar que o atual acordo é apenas verbal). Estevam tem a simpatia e a confiança de Mustafá. O técnico possui o perfil que o presidente adora: não faz grandes exigências, não reclama em público e - o melhor - não é caro como um Vanderlei Luxemburgo ou um Emerson Leão. Estevam ganha menos do que os jogadores Marcos e Pedrinho. O meia, aliás, é um dos poucos em situação de risco. Seu salário (cerca de R$ 100 mil mensais) é considerado muito alto pela diretoria. Como tem longo histórico de contusões e se meteu recentemente num imbróglio com Estevam Soares, Pedrinho pode ser autorizado a procurar outro time - como seu contrato expira em julho, poderá negociar com outro clube já em janeiro, sem que o Palmeiras receba nada em troca. De saída - O meia Elson, que tem contrato até dezembro, é outro que pode sair. O motivo é seu mau relacionamento com os demais jogadores. Alguns dos líderes do elenco, como o goleiro Sérgio e o volante Magrão, não simpatizam com Elson. Mas a única dispensa certa, até agora, é a de Renaldo. Contratado em julho para ser o substituto de Vágner Love, o veterano atacante, de 34 anos, não marcou um gol sequer até agora. "O Renaldo não pode reclamar que não teve chance", diz Estevam Soares, que prefere não fazer comentários sobre as atuações de Renaldo. "Prefiro não falar para preservar o atleta". A venda de jogadores não está descartada. Quem tem mais chances de ser negociado é Magrão. O volante está na mira do Atlético de Madrid, da Espanha.