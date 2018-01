Palmeiras tira meia do São Paulo O Palmeiras anunciou a quarta contratação da semana. E o nome é, mais uma vez, desconhecido do grande público e até mesmo do técnico Jair Picerni. Chegou, nesta quinta-feira, o meia Tony, de 19 anos, que era, até o fim do ano, jogador do São Paulo. A diretoria palmeirense teve boas indicações do atleta e passou a assediá-lo já no segundo semestre de 2002. Tony disputou, pelo São Paulo, parte do Campeonato Paulista de Juniores, mas achou que não teria grande futuro no clube e pediu a rescisão do contrato. O intermediário da negociação foi o pai e empresário do meia, Francisco Antônio Tufaniello. O curioso é que Picerni nunca o viu jogar. "Não posso avaliá-lo", afirmou o treinador. A diretoria corria atrás de Tony, que ficou oito anos no São Paulo, antes mesmo da chegada do técnico. E não o consultou para concluir a transação. Além de Tony, o Palmeiras apresentou oficialmente nesta quinta-feira os zagueiros Dênis e Gustavo e o atacante colombiano Carlos Castro. Nenhum deles vai atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Carlos Castro, que é baixinho e ?troncudo?, fez questão de dizer que está em forma. "Não sou gordo, tenho músculos", esclareceu o atacante, de 1,68m e 73 quilos. E garantiu que vai ganhar a confiança fazendo gols. O atacante colombiano, de 32 anos, acredita ter cerca de 185 gols na carreira. Sua contratação provocou polêmica no clube e entre torcedores, por ser um jogador desconhecido no Brasil. Carlos Castro foi oferecido ao Palmeiras pelo empresário brasileiro Milton Moreira. "Sabia que o Palmeiras precisava de atacante e o indiquei", revelou o empresário. A diretoria consultou Picerni, que lembrou do jogador. Milton Moreira, então, enviou o currículo e algumas fitas com jogadas do atacante e as negociações tiveram início. Nesta sexta-feira, Marcos chega a São Paulo ainda sem ter assinado com o Arsenal. As negociações continuarão ocorrendo por telefone. Assim que houver acordo entre as partes, o goleiro viajará para Londres para se juntar ao time inglês, o que deve ocorrer até o início de fevereiro.