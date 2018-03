Palmeiras toma liderança do Corinthians em número de sócios-torcedores

A poucos dias do clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, o Alviverde levou a melhor sobre o rival na disputa particular no ranking de sócios-torcedores. Na listagem divulgada nesta sexta-feira, o atual campeão brasileiro tomou a liderança do Alvinegro, ao se tornar o líder no quesito entre as equipes do futebol brasileiro, com 126.355 torcedores.

O Corinthians perdeu 52,4 mil participantes no programa neste ano e caiu da primeira para a quinta colocação, com 81,1 mil torcedores. O clube era líder do ranking desde dezembro de 2015, quando chegou a ter a adesão de 132 mil pessoas logo após a conquista do Campeonato Brasileiro. Mas a quda veio e logo na frente dele está o São Paulo, com 112,3 mil. O segundo lugar é o Grêmio (114,7 mil), seguido pelo Inter (112,7 mil).

Desde a criação do Movimento Por um Futebol Melhor, em 2013, o Palmeiras teve crescimento rápido, ao ser dono do recorde de adesões mais rápidas em um mesmo mês, com 23,8 mil em janeiro de 2015. No mesmo ano a equipe ganhou 62,4 mil novos torcedores no programa. Apesar da conquista do título brasileiro no fim do ano passado, os últimos meses foram de estagnação, com a perda de 373 integrantes.