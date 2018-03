Palmeiras trabalha até no Dia das Mães O Dia das Mães será de trabalho para os jogadores do Palmeiras, que, no entanto, não reclamam. O time treina neste domingo, no período da manhã, pensando na partida decisiva contra o São Caetano, quarta-feira, pela Libertadores da América. Um empate, ou mesmo uma vitória por apenas um gol, significará um período de férias forçadas para o elenco e dois meses de aborrecimentos e incertezas. As especulações no clube são muitas. Uma possível desclassificação deverá significar o início de uma reformulação para a disputa do Mundial. O técnico Celso Roth sofre pressões por parte da torcida e de conselheiros do clube. Sua permanência se tornaria improvável. O Internacional, de Porto Alegre, interessa-se pelo volante Flávio. O zagueiro Gilmar e o lateral-esquerdo Rubens, incompatibilizados com Celso Roth, deverão deixar o clube. Caso o Botafogo de Ribeirão Preto não se classifique para a final do Campeonato Paulista, neste domingo, o atacante Robert deverá ser contratado. O Palmeiras busca ainda um meia ofensivo ao estilo de Juninho Paulista, do Vasco. Os jogadores procuram ficar alheios a esse clima. Eles consideram questão de honra vencer o São Caetano e buscar o título sul-americano. "Tenho consciência do que são dois meses sem jogar. Odeio ficar só treinando. Meu negócio é jogar", afirma o lateral Felipe, que viveu situação semelhante no Vasco. Outra preocupação: nas próximas semanas a diretoria espera formalizar a permanência do meia Alex no elenco. O passe do jogador pertence ao Parma. Oficialmente, Alex está jogando por empréstimo até o fim de julho, mas há um acordo verbal entre os dois clubes para sua permanência até o final do Mundial, em 12 de agosto. "Temos interesse em manter o jogador pelo menos até o final do ano", disse o diretor de Futebol, Américo Faria. Prudentemente, Alex procura não se envolver no caso, pelo menos publicamente. Pensando em seleção brasileira, o meia tem interesse em permanecer no País. Mas abre um sorriso maroto quando perguntado sobre seu destino. "Esse assunto cabe às duas diretorias. Não sei de nada", esquiva-se.