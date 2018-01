Palmeiras trabalha para manter revelações Sem fazer alarde, a diretoria do Palmeiras já está tomando providências para manter suas revelações na equipe em 2004 ou, pelo menos, dificultar a saída dos jogadores. A preocupação aumentou com a boa campanha do time na Série B do Campeonato Brasileiro e a convocação de alguns de seus jogadores jovens para as seleções das categorias de base. Nesta terça-feira, o empresário de Vágner Love, Gilmar Rinaldi, confirmou que o atacante renegociou seu contrato até 2006. Ganhou aumento de salário, não revelado, e uma casa no suburbio do Rio, que será o novo lar de sua família. Em troca, a multa rescisória foi aumentada, em valor também não divulgado. Outros jogadores da atual equipe titular que também tiveram aumento foram o atacante Edmílson e o meia Diego Souza, todos titulares. O volante Alceu, apesar da contusão no joelho que o afastará dos campos até o ano que vem, teve o seu trabalho na fase de classificação reconhecido e foi mais um que teve o salário reajustado.