Palmeiras traz 2 reforços do Paraná Os meias Marcel e Cristian, ambos do Paraná Clube, são os novos reforços do Palmeiras para a temporada 2005. Já o meia Felipe, que estava negociando com os dirigentes palmeirenses, acertou com o Fluminense. Marcel, de 23 anos, tem seus direitos federativos presos ao empresário Wagner Ribeiro e chega por empréstimo. Atuou nas categorias de base do Santos e passou pelo futebol japonês, São Vicente e União Barbarense. Cristian, de 25 anos, tinha propostas até melhores do que a do Palmeiras, mas a possibilidade de disputar a Libertadores fez a diferença. Seus direitos federativos foram adquiridos em definitivo. Quem está muito perto do Palestra Itália é uma dupla do Guarani: o zagueiro João Leonardo e o atacante Evandro Roncatto, ambos de 19 anos. Falta resolver apenas a forma de pagamento. O clube de Campinas quer US$ 1,5 milhão pela compra dos direitos federativos ou R$ 300 mil mais o empréstimo do atacante Kahê e do volante Alceu. Mas o Palmeiras não pretende emprestar Alceu. Os dirigentes do Palmeiras tentam acertar também com o lateral-direito Paulo Baier, do Goiás - ele tem uma proposta do futebol japonês - e sonham com o atacante Reinaldo, do Paris Saint-Germain, da França.