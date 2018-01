Palmeiras traz atacante colombiano O técnico do Palmeiras, Jair Picerni, havia pedido, à diretoria, no início do ano, um atacante forte, que jogasse bem dentro da área e tivesse características de ?matador?, artilheiro. Indicou Aloísio, que atua hoje no Paris Saint-Germain. Seu salário, porém, é demasiadamente alto e o clube desistiu de contratá-lo. Hoje, os dirigentes anunciaram seu novo matador. Trata-se de Carlos Castro, um colombiano desconhecido no Brasil. Seu tipo físico é bem diferente do de Aloísio, que é alto e faz muitos gols de cabeça. Tem apenas 1,69m e pesa 73 quilos. Aos 32 anos, vinha defendendo o Necaxa, do México. Chega ao Palestra Itália por recomendação de Picerni. O treinador o viu atuar na Taça Libertadores da América de 2002 e gostou. Castro foi reserva da seleção colombiana nas eliminatórias para o Mundial da Coréia do Sul e do Japão. Seus empresários enviaram fitas com algumas de suas jogadas para os dirigentes do Palmeiras. No clube, o único que o conhece bem é o também colombiano Muñoz. Os dois jogaram juntos no Nacional de Medellín, em 1999. "Ele se movimenta bem dentro da área", comentou Muñoz. "E chuta muito forte." Carlos Castro deverá fazer exames médicos amanhã, assinar contrato de um ano e, em seguida, ser apresentado oficialmente. Com sua chegada, o Palmeiras vai ter um batalhão de atacantes para a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Além de Castro, Picerni contará com Dodô, Muñoz, Leandro e possivelmente Nenê e Vágner. "Não sei por que tanto atacante", indagou Muñoz. A prioridade da diretoria, agora, é trazer um zagueiro. Até agora, o clube só tem Índio e Leonardo. Thiago Matias, dispensado pelo Ituano, não será aproveitado. "Também precisamos de um volante pegador", complementou Picerni. Cocito, do Atlético-PR, é um dos nomes da lista apresentada pelo técnico. Claudecir e Magrão saem mais para o ataque, são técnicos e não marcam tanto. A estréia do Palmeiras no Campeonato Paulista será no domingo, contra o Mogi Mirim, no Palestra Itália. Sem Arce e Marcos, o time disputará a competição sem estrelas no elenco. O mais badalado é o atacante Dodô. E a diretoria já avisou que nenhum jogador de ponta será contratado.