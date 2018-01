Palmeiras traz boa lembrança a Tardelli O Palmeiras não sai da cabeça do atacante Diego Tardelli, do São Paulo. Foi num duelo contra o adversário, no Palestra Itália, que o hoje artilheiro do Campeonato Paulista, com 7 gols, apareceu no futebol. O duelo de 2003, válido pela Copa Estado de São Paulo, reunia as equipes B e estava empatado por 0 a 0. Reserva, Tardelli entrou no segundo tempo e, com uma grande atuação, levou o time à vitória por 1 a 0 e empolgou Juvenal Juvêncio, que acompanhava o encontro na arquibancada. Indicado para Milton Cruz, Tardelli chegou ao time profissional, dirigido por Roberto Rojas. Alternou bons e maus jogos, mas acabou sucumbindo pelo sucesso e falta de maturidade. Partiu para a noite, baladas, e viveu a fase mais crítica da carreira, sendo rebaixado para os juniores. Deu a volta por cima, trocou a farra por empenho aos treinos, aliados a conselhos de Emerson Leão, e hoje começa um clássico pela primeira vez como titular. Motivado, acredita que irá vencer o duelo com Ricardinho, ex-companheiro e agora no rival. "Nos conhecemos nas categorias de base, mas nunca fomos amigos. Era apenas oi, oi e só", afirma. Tardelli era aspirante e Ricardinho ainda estava nos juniores. "Fazíamos muitos coletivos sempre um contra o outro, e meu time sempre levava vantagem", garante Tardelli. "Espero que hoje não seja diferente." Tardelli aposta na boa fase para anotar seu primeiro gol contra o rival - já havia feito contra o Corinthians. "Fazer gols em clássico é muito bom. Na última vez que atuei contra o Palmeiras, fiquei arrepiado só por ter participado da jogada do gol do Cicinho (vitória por 2 a 1 no Brasileiro de 2004)." A fórmula do sucesso será aproveitar os espaços com as investidas do lateral Lúcio. "É bom que ele apóia bastante. Assim, exploro bem as costas dele, pois gosto muito de atuar aberto na direita."