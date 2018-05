Palmeiras traz dois garotos da base para repor ida de Borja à seleção

O Palmeiras retornou da folga nesta segunda-feira com novidades no treino. O técnico Roger Machado voltou a contar com dois garotos das categorias de base. Os atacantes Fernando e Papagaio vão fazer um trabalho de intercâmbio no elenco profissional enquanto o colombiano Miguel Borja trabalha com a seleção do seu país em preparação para a disputa da Copa do Mundo.

Fernando e Papagaio já estrearam pelo clube no Campeonato Paulista. O primeiro fez gol na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, fora de casa, pela fase de grupos. O outro colega anotou na vitória por 5 a 0 sobre o Novorizontino, no Allianz Parque, pelas quartas de final. Os dois tiveram trajetória vitoriosa nas categorias de base, ao participarem de um elenco que ganhou diversas competições.

Quem também voltou ao trabalho é o atacante Dudu. Suspenso do último jogo, a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, sábado, o jogador retornou aos treinos e fica à disposição para o próximo compromisso. Na quarta-feira o Palmeiras recebe o América-MG, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A situação do Palmeiras para o confronto é confortável. Como venceu o jogo de ida, em Belo Horizonte, por 2 a 1, o time pode empatar na arena que se classifica. Como na Copa do Brasil não tem mais o gol marcado fora de casa como critério de desempate, qualquer vitória simples do América-MG levará a decisão da vaga para os pênaltis.