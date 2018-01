Palmeiras traz lateral do Ferroviário O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo João Marcelo, de 28 anos, que pertence ao Ferroviário-CE. O jogador, que fica no clube paulista até 31 de dezembro, já está integrado ao elenco do técnico Jair Picerni e começou a treinar em Pouso Alegre (MG), onde o time faz a pré-temporada. A principal característica de João Marcelo é o apoio ao ataque. No último Brasileiro da Série C, ele marcou 4 gols pelo Ferroviário. E no Campeonato Cearense, fez 14. Enquanto João Marcelo chega, o meia-atacante Juliano deixa o clube. Envolvido na prorrogação do reempréstimo de Nenê ao Palmeiras, ele vai para o Paulista de Jundiaí e, inclusive, já deixou a concentração do time em Pouso Alegre. João Marcelo é o terceiro jogador contratado pelo Palmeiras para 2003 - Adãozinho e Índio já tinham chegado. Mas a diretoria do clube ainda busca reforços para a temporada.