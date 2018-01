Palmeiras traz mais dois zagueiros Seguindo à risca a linha do ?bom e barato?, a diretoria do Palmeiras anunciou, hoje, a contratação de mais dois jogadores sem grande expressão. São os zagueiros Dênis, que estava no Sporting Cristal, do Peru, e Gustavo, do Atlético-PR. A defesa era, até então, o setor com mais carência do time, pois contava apenas com Índio e Leonardo. A diretoria pode ainda trazer o volante Cocito, a pedido do técnico Jair Picerni. Dênis tem 28 anos e despontou no Botafogo-RJ. No segundo semestre do ano passado, foi emprestado para o Sporting Cristal, do Peru, cujo técnico era o brasileiro Paulo Autuori. "Conversamos com o Autuori e ele nos disse que o Dênis fez um bom trabalho", contou Picerni. Gustavo tem 26 anos e um título importante na carreira, o de campeão brasileiro de 2002 pelo Atlético. Seus direitos pertencem ao Rentistas, do Uruguai. Ambos assinaram contrato por um ano e têm como principal característica a força física. O atacante colombiano Carlos Castro inicia amanhã as atividades com o elenco. É o sétimo do grupo. Apesar dessa variedade de atletas para a posição, Picerni surpreendeu ao escalar, hoje, apenas um atacante, Dodô, no jogo-treino contra o Rio Claro, que terminou empatado por 1 a 1. "Ninguém entendeu isso, mas foi uma decisão dele", lamentou Muñoz. O técnico optou por cinco no meio-de-campo. A estratégia não deu certo e a equipe jogou muito mal. ?O trabalho não foi bom, teremos de jogar muito melhor para vencermos o Mogi Mirim.?