Palmeiras traz mais um desconhecido O Palmeiras aproveitou as promoções de início de ano para trazer ao Palestra Itália um pacotão de jogadores que não andavam muito valorizados. Embora o presidente Mustafá Contursi diga que o "bom e barato" não vai existir mais em sua gestão, o clube continua apostando baixo, e gastando pouquíssimo, em investimentos para o time de futebol. A diretoria anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Leandro, liberado pelo São Paulo, e do lateral-esquerdo Everaldo, que estava no Ahleen, da segunda divisão da Alemanha, e se projetou em 1998 pelo União São João. Na quarta-feira, já havia chegado o lateral-esquerdo João Marcelo, do Ferroviário-CE, e, até o fim de semana, um zagueiro aparecerá em Pouso Alegre, onde o elenco faz pré-temporada. Leandro, de 25 anos, não custará praticamente nada ao Palmeiras. O clube vai arcar apenas com seus salários. O jogador anda em baixa, porque não fez um bom Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, que o dispensou. Tinha contrato com os são-paulinos até o meio do ano, mas a diretoria o avisou, nas últimas semanas, que procurasse interessados, porque Oswaldo de Oliveira não iria aproveitá-lo. Apesar de não dizerem publicamente, os palmeirenses têm dúvidas em relação a seu atual estágio físico. Por isso, fizeram um contrato curtíssimo com Leandro, de apenas três meses. O atacante vai participar do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Se for bem, terá o vínculo renovado para o Brasileiro da Série B. Caso contrário, deixará o clube já em abril. Sabendo da possibilidade de trazer Leandro, a diretoria sugeriu seu nome ao técnico Jair Picerni, que não vetou o negócio. "É um ótimo jogador, se estiver bem clinicamente", declarou o treinador. "Faz muitos gols." Na lateral-esquerda, haverá uma "briga" entre atletas pouco conhecidos dos torcedores. Everaldo deverá ser o titular e João Marcelo, o reserva. Everaldo tem 28 anos e despontou no União São João. Estava na Alemanha há mais de quatro anos e atuou pelo Borussia Dortmund e pelo Greuthen Furt antes do Ahleen. Sua indicação foi feita por Picerni, com quem trabalhou em Araras, em 98. "Fez grande campanha no Paulista e, por isso, atraiu o interesse dos alemães", contou o treinador. "É rápido, forte e ataca bem". O jogador assinou contrato por um ano e chega a Pouso Alegre sexta-feira ou no máximo no sábado. O clube não pagará nada pela transferência. Somente os salários. Além de João Marcelo, Leandro e Everaldo, já haviam chegado o zagueiro Índio e o meia Adãozinho, que deverão iniciar o Campeonato Paulista como titulares. Treino - Picerni comandou nesta quinta-feira o primeiro coletivo como técnico do Palmeiras, ainda sem poder contar com os recém-contratados. A dupla de zaga foi formada por Índio e Leonardo. Neném e Adauto atuaram nas laterais. O meio-de-campo foi formado por Magrão, Adãozinho, Zinho e Pedrinho e, no ataque, jogaram Muñoz e Dodô. O treino atraiu centenas de pessoas ao estádio Municipal de Pouso Alegre. O goleiro Marcos sofreu uma leve contusão no dedo mínimo da mão direita, mas garante não ser nada grave. Tanto que participou normalmente das atividades. "É só fazer um curativo e tudo bem." Nesta sexta-feira, o Palmeiras volta a treinar em dois períodos.