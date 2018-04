Palmeiras treina com duas novidades para encarar o São Bernardo

O Palmeiras deve ter novidades no time para encarar o São Bernardo, domingo, no Estádio Primeiro de Maio, pelo Campeonato Paulista. O zagueiro Victor Ramos e o atacante Rafael Marques treinaram entre os titulares em coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol. Os dois ocuparam lugares, respectivamente, de Tobio e Allione, os dois argentinos.

O zagueiro correu em volta do campo e depois foi para a academia fazer fortalecimento muscular, assim como fez Allione. De acordo com os médicos dos clube, os dois são dúvidas por causa do desgaste muscular deste começo de temporada. Valdivia ficou fora do treinamento por causa da carga de trabalho realizada na quinta, quando disputou treinamento coletivo entre os reservas.

A formação titular do Palmeiras foi: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Rafael Marques, Robinho e Dudu; Cristaldo. A equipe reserva teve Aranha; João Pedro, Nathan, Jackson e João Paulo; Renato e Victor Luis, Maikon Leite, Ryder e Gabriel Jesus; Leandro Pereira.

Durante o treino, o destaque foi Rafael Marques, autor de três gols. O atacante volta ao time após ficar fora das duas últimas partidas, contra o Santos e XV de Piracicaba, por causa de dores no tornozelo direito. Dudu marcou o quarto na tranquila vitória dos titulares por 4 a 0.

Quem pode aparecer como novidade em breve é o atacante Kelvin. Ele está recuperado de lesão no ligamento colateral-lateral do joelho esquerdo e está em fase de recondicionamento físico. Como não está inscrito no Campeonato Paulista, ele pode atuar apenas na Copa do Brasil ou na fase de mata-mata da competição estadual.