Palmeiras treina e torce para jogar sábado Apesar das ameaças de paralisação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras trabalhou normalmente hoje na Academia de Futebol, esperando que até sábado, data do jogo contra o Caxias, em Caxias do Sul, a situação esteja definida. A política do técnico Jair Picerni e dos dirigentes é "enquanto não recebermos nenhum documento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vamos manter as atividades." O treinador, inclusive, lembrou que, caso contrário, o time corre risco de perder um jogo por W.O. Picerni torce pela a continuidade da Série B. "Uma paralisação é ruim para todos e principalmente para o Palmeiras. Para nós não fez bem, não encaixou com o nosso sistema de preparação", comentou o técnico. De fato, os antecedentes não são nada bons. O time ficou 27 dias sem jogar antes de enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. Na partida, foi goleado em casa por 7 a 2. "Não vamos parar, pelo amor de Deus", implorou o técnico, que, no entanto, se mostrou favorável às mudanças definidas no Estatuto do Torcedor. Nos treinos, o técnico manteve o time que derrotou o São Raimundo por 4 a 0, com exceção do meia Elson no lugar de Anselmo e do lateral Lúcio no lugar de Marquinhos. De cabeça - Picerni confirmou que ainda espera a chegada de um atacante, mas talvez não seja Guilherme, do Atlético-MG. Ao falar dos jogadores com características para a função, o técnico citou cabeceadores como Washington, Jardel e, uma possibilidade real, o atacante Somália, que trabalhou no São Caetano.