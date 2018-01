Palmeiras treina faltas e pênaltis antes da decisão contra o Inter

Os jogadores do Palmeiras dedicaram grande parte do treinamento desta terça-feira ao ensaio de cobranças de falta e também de penalidades. Os treinos mostram a preocupação da equipe com o jogo desta quarta-feira, contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no jogo do Beira-Rio, a equipe paulista pode se classificar com uma igualdade por 0 a 0; novo empate por 1 a 1 leva a decisão da vaga nas semifinais para os pênaltis; empates por mais gols dá a vaga ao Inter.

A bola parada tem sido uma preocupação constante do técnico Marcelo Oliveira. Depois de um longo período de instabilidade - foram oito gols sofridos nas últimas 15 partidas -, o treinador parece ter encontrado a formação da zaga com Vitor Hugo e Jackson. No treino desta terça-feira, os zagueiros ensaiaram exaustivamente a bola aérea. "O Inter está muito bem preparado defensivamente e também na bola aérea", afirmou o lateral Lucas.

A equipe terá praticamente todos os titulares à disposição. Depois de ter sido vetado antes do clássico por causa de dores musculares, Zé Roberto treinou normalmente e deverá ser escalado na lateral esquerda. Arouca e Dudu voltam à equipe depois de cumprirem suspensão. O ataque será formado por Gabriel Jesus, que teve atuação ruim no empate contra o São Paulo, e Lucas Barrios. Rafael Marques deve voltar ao banco de reservas.

O goleiro Fernando Prass, um dos líderes do elenco palmeirense, renovou seu contrato com o clube na tarde desta terça-feira. O novo vínculo vai até o dia 31 de dezembro de 2017. O goleiro afirmou que se sente feliz por ter acompanhado dois momentos distintos do clube.

“Estou há praticamente três anos no Palmeiras. Cheguei em um momento difícil do clube, com segunda divisão, sem estádio, poucos sócios. Hoje a gente vive em um momento totalmente diferente: estádio novo, time lutando pela parte de cima da tabela e perspectivas muito boas. Eu me sinto mais feliz e mais realizado por ter participado do processo desde o começo e vou ter a chance de colher os frutos que a gente plantou lá atrás”, afirmou o dono da camisa 1 ao site do Palmeiras.

Retorno

O atacante Luan foi a grande novidade do último treinamento do Palmeiras antes do jogo decisivo contra o Internacional. Após uma passagem pelo Al Sharja, dos Emirados Árabes, o atacante Luan está de volta e foi reintegrado ao elenco. Seu contrato vai até agosto do ano que vem.

Luan retornou aos gramados nesta terça-feira, mas já vinha treinando regularmente para se recuperar de uma lesão no tendão do pé esquerdo. Campeão da Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras, Luan não joga pelo Palmeiras desde fevereiro de 2013.