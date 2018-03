Palmeiras treina para clássico enquanto ouve apoio de torcida rival

O final da preparação do Palmeiras para o clássico pelo Campeonato Paulista com o São Paulo, nesta quinta-feira, foi inusitado. O time fez treino tático fechado aos jornalistas na Academia de Futebol na tarde desta quarta enquanto ouvia os gritos do manifesto de apoio da torcida do São Paulo. Como os dois centros de treinamento são vizinhos, o elenco alviverde sentiu à distância a presença dos apoiadores do time rival.

O técnico Roger Machado deve escalar a mesma formação utilizada na semana passada, na vitória por 3 a 0 sobre o Junior, em Barranquilla, pela Copa Libertadores. Dos 11 titulares, dez não atuaram na última segunda-feira, na derrota por 1 a 0 para o São Caetano, no Allianz Parque. O único mantido será o volante Bruno Henrique. As ausências ajudaram a dar descanso e a poupar cinco jogadores que estavam pendurados com dois cartões amarelos.

A equipe demonstra preocupação em conseguir um bom resultado para sair da sequência ruim. Nas últimas quatro rodadas no Estadual, foram dois empates e duas derrotas. A série levou o clube a perder a vantagem que tinha para os concorrentes na busca pela melhor campanha geral da primeira fase. Já classificada para as quartas de final, o time encerra a primeira fase no domingo, contra o Ituano, fora de casa.