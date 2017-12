Palmeiras treina pênaltis antes de encarar Nacional

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o último treinamento antes da partida contra o Nacional, neste sábado, às 23h15 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A equipe alviverde aproveitou o trabalho para calibrar o pé nas cobranças de pênalti, já que se o jogo ficar empatado, a decisão será nas penalidades máximas.

O time alviverde treinou no CT do Danubio, na capital uruguaia. O atacante Dudu foi quem teve o melhor aproveitamento, acertando cinco de seis cobranças em Fernando Prass e Vagner, que se revezavam na meta. Prass, que marcou o gol do título da Copa do Brasil batendo pênalti, também treinou e acertou três de cinco cobranças.

Gabriel, Jean, Vitor Hugo, Cristaldo e Taylor apenas correram. Em relação ao time para a decisão, a tendência é que a formação seja a mesma que derrotou o Libertad, do Paraguai, por 2 a 0, na última quarta-feira. Vitor Hugo mais uma vez deve ser poupado.

Entretanto, existe a possibilidade do técnico Marcelo Oliveira fazer duas alterações: colocar Moisés no lugar de Arouca e Régis na vaga de Robinho. Assim, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Leandro Almeida e Zé Roberto; Arouca (Moisés), Matheus Sales, Dudu, Robinho (Régis) e Gabriel Jesus; Alecsandro.

A partida contra o Nacional estava marcada para acontecer às 22h15, mas nesta sexta-feira a organização do torneio informou que houve um atraso de uma hora do jogo, sem informar o motivo da alteração.