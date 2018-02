Palmeiras: treino secreto em Jarinu O técnico do Palmeiras, Estevam Soares, resolveu fazer um treinamento secreto, nesta sexta-feira, em Jarinu, interior de São Paulo. O treinador queria ensaiar algumas jogadas e resolveu antecipar o início do treino em uma hora - das 16h para as 15h. Quando os jornalistas chegaram, o principal trabalho já havia sido feito. "Não foi treino secreto. Apenas quis aproveitar melhor a luz do dia e resolvi antecipar em uma hora o início do treino". Para convencer, o técnico chegou a dizer que esse tipo de coisa não ganha jogo. "O que ganha jogo é a criatividade e a individualidade dos jogadores. Mas você tem que criar outros mecanismos para alcançar a vitória, quando tudo isso não é o bastante". O volante Magrão foi mais sincero, admitindo que houve mesmo o tal treino secreto. "A gente não queria que a imprensa visse as nossas jogadas ensaiadas". Óbvio que Magrão não deu nenhuma pista sobre as jogadas ensaiadas. Mas admitiu que Estevam foi ousado no que fez. "Ensaiamos jogadas ofensivas e defensivas. E muitas delas bem ousadas. Só espero que dêem resultados no jogo". O outro jogador que conversou com a imprensa, nesta sexta-feira, foi Adãozinho. Numa conversa descontraída, um dos jornalistas brincou, dizendo que tinha acompanhado o treino secreto do alto de um morro, munido de um par de binóculos. "Verdade? E de onde você conseguiu ver o treino?". O episódio mostrou que o clima é bom, mesmo com as duas brigas durante a semana. Adãozinho, aliás, parecia retratar o espírito otimista do grupo. "Toda vez que entrou na equipe é um rabo de foguete (sic). Mas sempre venci. Espero que a história se repita mais uma vez". O próprio Estevam Soares também mostrava um bom astral. Alguém mencionou a boa resposta do grupo nos treinamentos nessas duas semanas sem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele concordou mas fez uma ressalva. "Verdade, o time treinou muito bem. Só que treino é uma coisa. Precisamos ver lá na arena, no domingo".