Palmeiras: três devem deixar o clube Os atacantes Ricardinho, Warley e Alex Afonso podem ser as primeiras vítimas de Emerson Leão no Palmeiras. Nas próximas horas, os três devem acertar transferência para equipes do Nordeste. Fora dos planos do treinador, já estariam liberados. "Temos cinco atacantes no elenco, mas o talento dos nossos meias vem sobressaindo sobre eles", não se cansa de dizer o treinador, elogiando Juninho, Marcinho e Pedrinho. O Vitória está conversando com Ricardinho, o Bahia, com Warley, e Alex Afonso está na mira do Fortaleza. Baiano - O cartão amarelo recebido por Baiano, no Rio, foi o segundo da série e ele, portanto, joga neste domingo.