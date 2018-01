Palmeiras: Três reforços até domingo Até o fim de sua gestão, domingo, o presidente Mustafá Contursi espera anunciar ao menos três contratações: o lateral-direito André Cunha, da Ponte Preta; o lateral-esquerdo Triguinho e o atacante Warley, ambos do São Caetano. As negociações envolvendo esses três atletas evoluíram muito, mas o desfecho das negociações ainda depende de alguns detalhes. Warley foi indicado pelo técnico Estevam Soares depois que Felipe acertou com o Fluminense. Embora o jogador tenha características diferentes das de Felipe, o treinador concluiu que seria melhor investir num atacante mais agressivo ofensivamente - para as meias o Palmeiras terá Marcel e Cristian, ex-Paraná, que acertaram nesta quinta. André Cunha voltou a interessar depois de a diretoria perceber que dificilmente teria Paulo Baier. O jogador fez força para jogar no Palmeiras, mas o Goiás quer a multa de R$ 5 milhões por rescisão contratual. Em contato com o Palmeiras, os dirigentes do Goiás revelaram que o clube recebeu proposta irrecusável do futebol japonês. E só aceitariam negociar se Mustafá concordar em pagar a multa. André Cunha foi dirigido por Estevam Soares no começo do Campeonato Brasileiro. O jogador fez uma boa temporada e atraiu a atenção de vários clubes grandes do Brasil. O Palmeiras, que mantém boa relação com a Ponte, chegou a oferecer o atacante Anselmo como parte de pagamento. Mas o vice-presidente da Ponte, Marcos Eberlim, avisou Mustafá que só libera seu lateral se o Palmeiras pagar a multa, cujo valor não quis revelar aos jornalistas. Com relação ao zagueiro João Leonardo e o atacante Roncatto, as negociações não foram encerradas. Nesta quinta Mustafá Contursi recebeu o presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti. Para fechar o negócio, o Palmeiras quer ceder alguns de seus jogadores como parte do pagamento. No campo político, Mustafá reafirmou que só se inscreveu na eleição de domingo por medida de segurança. E que deve retirar sua candidatura para apoiar Afonso Della Monica.