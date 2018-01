Palmeiras troca dispensa por folga Nada de reunião e dispensas. A diretoria do Palmeiras, que ameaçava reformulação geral no clube, preferiu não tomar uma atitude precipitada e decidiu dar folga aos jogadores até terça-feira. Antes da reapresentação, o técnico Vanderlei Luxemburgo se reunirá com o diretor de Futebol, Sebastião Lapola, e traçará os planos para o segundo semestre. A equipe ficará entre 18 e 20 dias aprimorando a parte física. Após o período, o treinador quer contar com o time completo, para acertar a parte tática em alguns amistosos que serão agendados.