Palmeiras: tudo ou nada em Campinas Vai ser tudo ou nada. O Palmeiras pretende atacar a Ponte Preta, neste domingo, às 18h10, no Moisés Lucarelli, em Campinas, desde o apito inicial do juiz Giulliano Bozzano. "Precisamos vencer o jogo. Não existe outro resultado. Por isso, vou colocar o time mais para a frente", disse o técnico Emerson Leão. O time do Palestra Itália recuperou a confiança em poder ficar com uma vaga para a Libertadores, após a derrota do Fluminense, por 2 a 0, para o Atlético-MG, na quinta-feira. Com isso, a equipe paulista está quatro pontos atrás dos cariocas. Torce por um tropeço dos rivais para buscar um lugar na competição internacional na última rodada, dia 4, no confronto direto. Sem poder contar com os volantes Marcinho Guerreiro e Alceu, suspensos, Leão vai escalar um meio-de-campo mais ofensivo. Correa será o único com características de marcação. Cristian, Juninho e Diego Souza deverão se revezar na armação das jogadas para o ataque, que terá Marcinho e Washington. "Estou preocupado na formação do meio-de-campo e na produção que o setor poderá ter na partida", disse Leão. O argentino Gioino, com uma lesão muscular, só deverá voltar ao time no próximo domingo, em Porto Alegre, diante do Internacional. Marcos, Juninho e Gamarra foram poupados no treino de sexta-feira. "Os três têm mais de trinta anos e precisam se cuidar", brincou Leão. O goleiro sofreu uma leve torção no joelho esquerdo na vitória, por 3 a 2, sobre o Juventude. O meia que vem se destacando nos últimos jogos, sente dores musculares na coxa esquerda, enquanto o zagueiro tratou uma contusão no esquerdo. "Eles foram poupados, mas não preocupam para o jogo" disse o médico Otávio de Vilhena. RODADA: Além de Palmeiras x Ponte e Corinthians x Inter, a rodada 40ª rodada do Campeonato Brasileiro terá mais seis jogos. Para alguns times serão autênticas decisões. O Paysandu - que tem 41 pontos e não pode nem pensar em derrota - enfrenta o Vasco (49 pontos) no Rio. O Atlético Mineiro - que soma apenas 40 e não tem outra opção a não ser a vitória - recebe o Coritiba em Belo Horizonte. Há ainda os clubes que estão em estado de alerta - casos de São Caetano, que enfrenta o Atlético-PR na Arena da Baixada e do Flamengo, que pega o Paraná, também na casa do adversário. O São Caetano tem 47 pontos e o Flamengo 48. Os dois precisam pelo menos de um empate. Ainda pensando na vaga na Libertadores, o Fluminense (68), enfrenta o Fortaleza, no Ceará. Botafogo x Cruzeiro jogam no Rio e tentam se consolidar na Copa Sul-Americana.