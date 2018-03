Palmeiras: um time refém de Valdívia

Virou rotina: quando Valdivia não está em dia inspirado, o Palmeiras não consegue jogar bem. Isso já havia ocorrido na primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista contra o São Paulo e voltou a acontecer nos jogos com o Sport pela Copa do Brasil, principalmente nos humilhantes 4 a 1 de quarta-feira, no Recife. Veja também: Elias faz coletivo e pode reforçar a Ponte na final Ponte tenta usar eliminação do Palmeiras como motivação Luxemburgo afirma que Palmeiras não se abalará com goleada Luxemburgo tenta agredir dirigente do Sport Recife Paulistão: Cléber Abade é quem vai apitar a final Serviço: para quem vai ao Palmeiras x Ponte Preta Essa dependência do meia está irritando Vanderlei Luxemburgo, que procura a todo custo alternativas de jogo para que o Palmeiras não fique manjado pelos adversários. O técnico sabe que, quando Valdivia é bem marcado, o time tem dificuldade para jogar. A preocupação cresce à medida que se aproxima a reabertura do mercado de transferências. A diretoria jura que não há nada concreto por Valdivia, mas admite que espera algo "para poder analisar" entre julho e agosto. Outro chileno, Carlos Villanueva, do Audax Italiano, seria o substituto - já teria até se acertado com a Traffic. E outros meias podem chegar. Enquanto os reforços não chegam, Luxemburgo continua tentando descobrir o que leva seu time a ficar tão dependente do talento do Mago. O técnico já declarou que "o Palmeiras não pode ficar esperando que o Valdivia vá resolver todos os jogos." Até nas vitórias o técnico vê defeitos. Depois de bater a Ponte em Campinas, dando um grande passo rumo à conquista do título paulista, ele criticou Diego Souza. Contratação mais cara da temporada (R$ 10 milhões), o meia tem deixado a desejar. "Realmente, eu esperava um pouco mais do Diego", disse Luxemburgo. Uma opção que vem sendo adotada é a entrada dos pontas Lenny e Denilson. Com isso, ele consegue abrir o jogo, amenizando a pressão em Valdivia. Mas não é sempre que os pontas entram bem. No desastre de Recife, Denilson e o chileno não se entenderam - nenhuma jogada de perigo foi criada. Mas ninguém depende mais de Valdivia do que os atacantes. Kléber é elogiado por saber segurar bem a marcação, mas reconhece que precisa do Mago para tabelar, criar jogadas. Alex Mineiro, um centroavante nato, acaba ficando isolado entre os zagueiros adversários quando a bola não chega. Domingo, na decisão contra a Ponte, Valdivia terá novamente a sombra do volante Ricardo Conceição. Caberá a ele se livrar. Caso contrário, Luxemburgo terá que apelar a outras opções para o time voltar a conquistar o Paulista, após 12 anos.