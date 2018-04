Palmeiras usa Marcinho contra Robinho Que vencer o Santos, domingo, no Pacaembu, não será tarefa fácil, todos os jogadores do Palmeiras já sabem. Mas o volante Marcinho terá trabalho dobrado e uma missão especial no clássico: marcar individualmente o atacante Robinho. O expediente, revelado pelo meia Elson após o treino coletivo desta sexta-feira à tarde, não é comum no time do técnico Estevam Soares, que prefere a marcação por setor. Mas o combate individual é necessário diante da incontestável qualidade técnica do rival. "O Robinho é um jogador diferenciado, mas terá pela frente um dos melhores marcadores do campeonato", afirma Elson. "Se o Marcinho estiver num bom dia, o Robinho não vai conseguir andar em campo", aposta. Estevam tentou despistar e não confirmou a estratégia. "O Santos tem outros jogadores que também precisam ser vigiados de perto, como o Elano e o Deivid", disse o treinador do Palmeiras. "Contra o Atlético-PR (no empate por 1 a 1, na quarta-feira), o Ricardinho foi o melhor em campo." Mas, no treinamento, Marcinho ficou na sobra da defesa, como uma espécie de terceiro zagueiro, dando proteção a Nen e Gabriel. "O importante é que o Santos tem muita qualidade técnica e tática e temos de valorizar a posse de bola para tentar surpreendê-los", resumiu o treinador. O controle do meio-campo será outro trunfo que o Palmeiras pretende utilizar diante do Santos. "O Diego Souza e eu somos jovens, precisamos correr muito para cansar os volantes adversários e, na força física, vencer a marcação para conquistarmos os três pontos", explicou Elson. "O Palmeiras é um time muito rápido do meio-campo para frente." Apesar das dificuldades que os titulares tiveram para chegar ao ataque no treinamento, a formação com apenas um atacante - Osmar - está confirmada. "Mas o Elson e o Diego Souza também terão liberdade para atacar", explicou Estevam. O treinador confirmou que um dos motivos que o fez optar pelo esquema é a falta de opções para compor o setor ofensivo. Tanto que o atacante Renaldo começou, nesta sexta-feira, a treinar separadamente para melhorar o condicionamento físico. O afastamento abre espaço para jovens atacantes, como Ricardinho, Zé Eduardo e Júlio César, que ficarão no banco de reservas domingo. "Se a oportunidade aparecer, têm de saber aproveitá-la", disse Estevam.