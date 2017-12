Palmeiras usa pausa para recuperar time O Campeonato Brasileiro terá dez dias de paralisação por causa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2006. O Palmeiras vai jogar com o Brasiliense, em Brasília, dia 28, e depois só joga dia 7 de setembro, com o Coritiba, no Palestra Itália. O descanso forçado poderá servir para os médicos do clube buscarem a recuperação de quatro jogadores: Fabiano, Muñoz, Pedrinho e Reinaldo. "É muito chato dar o coletivo em um campo e ver vários jogadores se recuperando no outro", disse Leão, que prefere jogos a treinos. "Um grande time precisa jogar sempre." Durante o período de estiagem, Leão deverá orientar a seleção paulista em amistoso com a mineira.