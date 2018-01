Palmeiras usa vitória sobre Corinthians na Copa do Brasil Um dia após perder a invencibilidade de quatro jogos no Paulistão, os jogadores do Palmeiras apostam na vitória no clássico com o Corinthians (3 a 0, no início de março) para derrotar o Ipatinga-MG na próxima quinta-feira, no Estádio Palestra Itália, e conseguir a classificação às oitavas-de-final da Copa do Brasil - o time alviverde foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida e precisa repetir o placar contra o arqui-rival para avançar. "Ninguém imaginava que ganharíamos do Corinthians por 3 a 0. Eu mesmo imaginava que poderíamos ganhar por 2x1 ou 1x0. Se aconteceu contra eles [corintianos], que têm um time melhor do que o Ipatinga, por qual motivo não pode acontecer na partida de quinta. Vamos tentar repetir esse resultado", comentou o volante Martinez na reapresentação do time na manhã desta segunda. Os jogadores fizeram apenas exercícios físicos. O jogador, no entanto, pediu atenção para o confronto. Na temporada passada, os mineiros alcançaram as semifinais da competição - foram eliminados pelo Flamengo, que ficou com o título. "Acho que o Palmeiras é mais time que o Ipatinga, mas não adianta ser somente no papel. Temos de fazer isso valer dentro de campo. Vamos ter a vantagem de jogar em casa e a presença da torcida será importante." Já o zagueiro David seguiu o discurso do companheiro. "O Palmeiras é melhor. Estamos criando as oportunidades, mas não conseguimos concluir. Se aproveitarmos as chances e cuidarmos para não tomarmos gol, vamos conseguir a vaga", comentou. ´Secando´ os rivais Derrotado pelo São Paulo por 3 a 1, no último domingo, o time de Caio Júnior caiu para quinta colocação e deixou a zona de classificação às semifinais - faltam duas rodadas para o término da primeira fase. Com isso, os palmeirenses começaram a "secar" os seus adversários direto na luta pela vaga: São Caetano e Bragantino, que ocupam o terceiro e quarto posto na tabela, respectivamente. "Não podemos nos abater nunca. Ainda temos grandes chances de nos classificarmos. Algum concorrente direto nosso deve tropeçar, e daí só nos resta vencer as duas partidas seguintes [Guaratinguetá (sábado), em casa, e São Bento (dia 11), fora]", falou Martinez. "Acredito que o Bragantino vai tropeçar contra o Sertãozinho [domingo], que joga em casa e luta para não cair. Vai ser um jogo duro e vamos torcer pelo Sertãozinho." Apesar do clima descontraído após o tropeço no clássico, os jogadores não comemoram, nesta segunda, o aniversário de 36 anos do atacante Edmundo com a tradicional farinha e ovos na cabeça.