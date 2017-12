Palmeiras vacila e empata com Sport O Palmeiras chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas permitiu o empate do Sport, neste sábado, no lotado estádio Palestra Itália. Os 2 a 2 no placar levaram a equipe palmeirense aos 37 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro - o time pernambucano tem 28. Como o Botafogo joga na terça-feira, contra o Caxias, e pode chegar aos 38 pontos, o Palmeiras corre o risco de perder a liderança da segunda divisão para o rival carioca. O resultado poderia ser ainda pior para o Palmeiras se o árbitro Loenardo Gaciba não tivesse voltado atrás no lance em que marcou pênalti para o Sport após Weldon ser derrubado fora da área, já nos acréscimos do jogo. Sorte dos palmeirenses que ele acabou sendo avisado a tempo pelo assistente Villi Tissot. Os próprios jogadores do Palmeiras, que sábado enfrenta o Marília, fora de casa, reconheceram que o resultado poderia ter sido bem melhor. "Tomamos sufoco de graça, isso não precisaria ter acontecido", disse o atacante Muñoz. As duas equipes travaram um duelo tático interessante no primeiro tempo. Precisando vencer para se aproximar das primeiras colocações, o Sport foi ambicioso. Ao contrário dos demais times que enfrentaram o Palmeiras no Palestra Itália, abriu mão da retranca. O técnico Hélio dos Anjos adiantou os homens de meio-de-campo e deu liberdade para Juninho Goiano aparecer como homem surpresa pela esquerda. Sem Magrão, suspenso, o Palmeiras apostou na inspiração de Diego Souza e Elson, mas os dois abusaram dos erros de passe. Cansados de esperar a bola chegar ao ataque, Vágner Love e Edmílson recuavam contantemente para buscar jogo. O lateral Lúcio acabou sendo a melhor opção do time de Jair Picerni na primeira etapa. Dessa maneira, raros foram os lances de emoção. O primeiro só aconteceu aos 18 minutos e, mesmo assim, em jogada individual de Vágner Love, que driblou Gaúcho dentro da área mas chutou fraco, facilitando a defesa de Maizena. O Sport, apesar de trocar passes com eficiência na frente da área, praticamente não incomodou. Só teve chance de marcar aos 37, mas Gaúcho, cobrando falta, chutou à direita. O gol que desafogou a torcida palmeirense aconteceu aos 42 minutos. Vágner Love cruzou da esquerda para Élson, que dominou a bola sem marcação na meia-lua e chutou por cima de Maizena. Os jogadores do Sport desceram para o vestiário reclamando ao árbitro Leonardo Gaciba, que não teria marcado um toque de mão de Élson no lance do gol. O jogo ficou aberto no segundo tempo. Em menos de 10 minutos, o Palmeiras criou pelo menos três chances de marcar, duas com Vágner Love e outra com Baiano. O Sport respondeu com Weldon e Ricardinho. Mas aos 29 minutos, após jogada de Lúcio pela esquerda, Muñoz completou para o fundo das redes e fez 2 a 0. O gol poderia tranquilizar a torcida, mas o mesmo Lúcio se encarregou de devolver emoção ao jogo, um minuto depois, ao interceptar a bola com a mão dentro da área. Gaúcho cobrou o pênalti e diminuiu. O duro castigo para o Palmeiras ainda estava por vir. Wágner Mancini, aproveitando cruzamento de Cléber, empatou de cabeça aos 43 minutos e definiu o resultado: 2 a 2.