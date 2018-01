Palmeiras vai à final da Copa SP O Palmeiras garantiu vaga na final da Copa São Paulo de Juniores, ao golear a Inter de Limeira por 7 a 1, nesta quarta-feira à tarde, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O atual campeão paulista da categoria espera agora o vencedor da outra semifinal, entre Santo André e Vasco, que se enfrentam ainda hoje. O Palmeiras contou com o retorno do atacante Vágner, que tinha sido punido por indisciplina, mas foi perdoado antes do jogo. Em campo, ele foi um dos destaques do time, ao marcar dois gols e dar passe para outro. A Inter de Limeira abriu o placar, com o gol de Tuti aos 24 minutos. Mas a virada palmeirense veio ainda no primeiro tempo. Diego, aos 34, e Bruno, aos 45, fizeram 2 a 1. Na segunda etapa, o Palmeiras teve um início fulminante: dois gols em quatro minutos, com Diego e Vágner. Depois, Vágner fez mais um aos 28, Alceu marcou de pênalti aos 42 e Diego fechou a incrível goleada.