Palmeiras vai acabar com o time B em 2008

O Palmeiras vai acabar com seu time B em 2008. Em vez de ter 25 jogadores nessa "segunda equipe" e outros 25 nos juniores, o clube formará um único grupo de 30 atletas, chamado "superjúnior", com idade máxima de 21 anos. "Para jogar no Palmeiras não adianta ser bom, tem de ser excelente", disse o diretor de futebol do clube Genaro Marino. "E se o garoto não ‘virou’ até os 21, dificilmente vai virar depois." A idéia palmeirense também é cortar gastos, já que os times B e de juniores disputavam apenas um torneio importante por ano cada um, e em semestres diferentes. "No restante da temporada, eles ficavam inoperantes. Essa estrutura é deficitária", argumentou Genaro Marino. Assim, o mesmo grupo disputará a Série A-3 do Campeonato Paulista (já com o nome superjúnior) e depois o Campeonato Paulista Sub-20 - os jogadores de 21 anos serão emprestados para times da Série B do Brasileiro no segundo semestre. Com recursos da patrocinadora Fiat (R$ 7 milhões previstos em contrato para as categorias de base), a diretoria palmeirense vai investir também na reforma dos alojamentos que ficam na rua Padre Antônio Tomás (atrás do Palestra Itália) e no CT de Guarulhos.