Palmeiras vai ao Rio com difícil missão de tentar título Nos últimos quatro anos, Muricy Ramalho chegou à rodada decisiva do Campeonato Brasileiro já campeão ou com chances de título. Só não saiu vitorioso em 2005, quando seu Internacional perdeu o primeiro lugar para o Corinthians. Tricampeão com o São Paulo, o técnico tenta neste domingo a glória com o Palmeiras. A partir das 17 horas, contra o Botafogo, no Engenhão, precisa vencer e torcer por tropeços de Flamengo e Internacional. Os cariocas têm de ganhar para seguir na Série A.