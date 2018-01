Palmeiras vai aproveitar pratas da casa Os pratas-da-casa do Palmeiras, que tanto clamaram por uma chance no time principal, enfim aparecem com força nos planos do técnico Jair Picerni para as primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro ? que teve início na sexta-feira. Mesmo que não comecem a competição como titulares vão, aos poucos, entrar no time e servirão como boas opções para a comissão técnica. O fenômeno deve-se ao talento de alguns dos jovens e também à política do presidente Mustafá Contursi de não fazer contratações de impacto. Os primeiros a ganhar oportunidade deverão ser os zagueiros Daniel Marques, que estava nos juniores, e Glauber, que se recupera de contusão, os volantes Alceu e Corrêa, o meia Diego Souza ? que também atua pela lateral-esquerda ?, o meia-atacante Edmilson e os atacantes Vágner e Anselmo. A maioria deles já chegou a entrar em partidas do time profissional, mas não teve seqüência. É o caso de Vágner, artilheiro do time no Campeonato Paulista de Juniores de 2002. Ele iniciou a partida contra o União Barbarense, em fevereiro, mas foi substituído logo no intervalo. Depois, foi praticamente ignorado para a continuação do Paulista e da Copa do Brasil. "É um jogador que ainda vai ajudar bastante o Palmeiras", comentou o auxiliar-técnico Fred Smania. Diego Souza viveu situação parecida no ano passado. Foi escalado por Vanderlei Luxemburgo para atuar na Copa dos Campeões e no início do Campeonato Brasileiro como lateral-esquerdo. Mas, como estava apenas iniciando a vida no profissional e quase não tinha entrosamento com o restante do time, sofreu para se acertar e não conseguiu mostrar sua condição técnica. A torcida, sempre impaciente, fez campanha para tirá-lo da equipe e Diego, em pouco tempo, retornou aos juniores. Na Copa São Paulo deste ano, jogando no meio-de-campo, provou ter talento ao liderar o Palmeiras no vice-campeonato. A falta de um meia no elenco pode antecipar sua entrada. Pedrinho, que vem se contundido com freqüência, dificilmente voltará a ser aproveitado. E Zinho não agrada à comissão técnica. Só permanecerá no Palestra Itália até o fim do ano porque a multa rescisória de seu contrato é elevada. Corrêa já tem a confiança de Picerni e só não atuou contra o Brasiliense por estar machucado. Alceu, que foi bem na Copa São Paulo, também está conquistando espaço, mesmo caso de Edmilson. "Vamos com calma, mas todos que se encaixarem no nosso trabalho terão chances", declarou Picerni. As possibilidades desses jovens crescem bastante com a definição de que não haverá contratações de peso. "Vamos jogar a Série B, não a Série A", justificou o presidente Mustafá Contursi. E com a dispensa de uma série de atletas que disputaram o Paulista e a Copa do Brasil. Índio já se desligou do clube e está voltando ao Juventude. Gustavo, Neném e Everaldo vão embora e o mesmo ocorrerá com Dênis dentro de algumas semanas. Um atacante e um zagueiro reforçarão a equipe, mas o grupo foi praticamente fechado após a chegada de Fábio Gomes, Marcinho, Lúcio e Elson. O defensor deverá ser Daniel, do São Caetano, que negocia com o Palmeiras. E, para o ataque, o nome de Somália foi cogitado, mas praticamente descartado. França continua nos planos do clube, embora os palmeirenses estejam pessimistas quanto a um acerto.