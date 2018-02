Palmeiras vai atrás de reforços A situação do Palmeiras é tão dramática que o simples retorno de Índio e Leonardo à defesa, contra o Operário de Várzea Grande, nesta quarta-feira, é visto como uma grande notícia. Mas a diretoria do clube está se mexendo em busca de reforços para o setor, para que não se repita o que ocorreu no segundo jogo contra o Corinthians, quando Jair Picerni não tinha nenhum zagueiro disponível. O zagueiro Tiago, que disputou o Campeonato Paulista pelo Rio Branco, foi oferecido pelos dirigentes do clube do interior e interessa. Nesta terça-feira, uma reunião foi realizada em São Paulo e a proposta do Palmeiras foi feita com a inclusão no pacote do meia Igor, que também defendeu o Rio Branco - os dois são representados pela CSR, a empresa de marketing esportivo que pertence a Rivaldo. Leonardo afirmou ter feito uma análise de suas últimas atuações e concluiu que ainda precisa melhorar, mas garante não ter medo da concorrência. "A lista de reforços que está sendo passada pela imprensa não é capaz de me atormentar. Faço o meu trabalho no dia a dia sem me preocupar com isso. E tenho consciência de que, muitas vezes, o que realizo ainda não é o suficiente para atender ao que o Palmeiras realmente necessita", disse o zagueiro. Também mereceu destaque na Academia o fato de que a delegação do Operário chega a São Paulo apenas nesta quarta-feira, às 7h, e terá pouco tempo para descansar para a partida. Leonardo foi cauteloso ao avaliar a situação. "O futebol hoje é muito equilibrado e tenho certeza de que o adversário virá ao Parque Antártica ciente do que quer. Só que na nossa casa não podemos dar espaços." Índio mostra-se bem mais confiante que Leonardo ao avaliar sua situação no clube. "Estou crescendo. E minha idéia é adequada a um clube do tamanho do Palmeiras. Devemos procurar o gol a toda hora."